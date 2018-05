Vittoria nel mirino dei carabinieri, controlli a tappeto: 3 arresti

Tre persone arrestate; 16 denunciate e 5 segnalate alla Prefettura per uso personale di droga; 34 perquisizioni complessive effettuate; 5 patenti ritirate e 4 mezzi sequestrati con la contestazione di 13 contravvenzioni al codice della strada; 62 veicoli controllati e 146 persone identificate. Sono i risultati dei controlli su vasta scala che i Carabinieri della compagnia di Vittoria, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo predisposti in tutto il territorio ragusano dal comando provinciale di ragusa, hanno portato a termine nelle citta' di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Scoglitti e Vittoria. Un'operazione - spiega una nota dell'Arma - che si e' affiancata ai tradizionali servizi di ordine pubblico, finalizzata ad innalzare la sicurezza reale e quella percepita dalla popolazione. Il controllo straordinario della giurisdizione ha visto dispiegate numerose pattuglie impegnate attivamente nella repressione dei reati di natura predatoria, specie nelle aree rurali, e dello spaccio e conseguente utilizzo di sostanze stupefacenti tra i giovani del nostro territorio: in tale ottica sono state organizzate perquisizioni mirate,nelle principali zone di aggregazione giovanile, attentamente monitorate dall'Arma. Particolare attenzione e' stata rivolta anche nei confronti di quanti si sono messi alla guida senza patente e senza avere assicurato il mezzo, o in stato di ebbrezza alcolica, con evidenti risvolti negativi in caso di incidenti stradali: in ragione di cio' sono stati organizzati appositi posti di blocco lungo le principali arterie stradali.