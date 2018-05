Vittoria, allerta meteo: giovedì 3 scuole e impianti sportivi chiusi

Il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato (nella foto), ha emanato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di Vittoria e Scoglitti per la giornata di domani, giovedì 3 maggio. Saranno chiusi anche il cimitero di Vittoria e di Scoglitti, la Villa Comunale e gli impianti sportivi. Il meteo per giovedì 3, oltre a dare allerta gialla, prevede forti raffiche di vento che possono arrivare ad oltre 90 chilometri orari.

"Per questo motivo - afferma il sindaco di Vittoria - in via PRECAUZIONALE e per tutelare cittadini e studenti è stata emanata l'ordinanza, poiché il forte vento potrebbe arrecare danni alle strutture. Nostro compito è garantire la sicurezza". L'annuncio è stato scritto su Facebook dal sindaco di Vittoria.