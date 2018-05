Scuola di Pachino rischia di chiudere per morosità dell'ex Provincia

A Pachino c'e incertezza sul futuro dell'Istituto Superiore "M.Bartolo". Lo stabile di proprietà del Gruppo Beninato, in locazione alla Provincia per ospitare una struttura scolastica polifunzionale, ora rischia di chiudere a causa della morosità dell'Ente nei confronti dei proprietari. "Nella giornata di oggi e di domani il Bartolo si ferma contro il disinteresse dell’Ex Provincia sulle condizioni dell’immobile di viale Aldo Moro ". Affermano i componenti del Comitato studentesco in sintonia con il comitato genitori che invitano il dirigente scolastico, il sindaco e gli organi della ex Provincia a discutere sulla problematica per cercare la soluzione definitiva.

Il “Michelangelo Bartolo” è una risorsa per Pachino e per chi lo vive, una risorsa che abbiamo il dovere di tutelare e difendere. Il tempo delle chiacchiere è finito"- continuano gli esponenti del comitato genitori- non possiamo pagare noi perdendo un importante risorsa per i nostri figli, purtroppo sono stati anni di malagestione e disinteresse su questo problema da parte del Libero consorzio di Siracusa. Ora vogliamo fare chiarezza, perchè il nostro istituto non possiamo perderlo sicuramente." Lo scorso tredici settembre il proprietario chiuse i cancelli in quanto l'ex Provincia era morosa da ben due anni,a llo stato attuale pare che la situazione stia peggiorando, in quanto non si è arrivati ad una soluzione definitiva. Una vicenda,e l'ennesima tra pubblico e privato in tipico stile italiano con un centinaio di studenti che rischiano di essere sfrattati e un plesso di vitale importanza per la cittadina di Pachino che rischia di essere chiuso. Giuseppe Campisi