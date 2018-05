Anziano morto dopo rapina a Palermo, un arresto per omicidio

Una rapina violenta che causo' la morte dell'anziana vittima. Adesso sono scattate le manette per l'autore del sanguinoso assalto. I carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 54enne con numerosi precedenti, accusato di omicidio e rapina. I fatti risalgono a poco meno di un anno fa, quando, il 25 agosto 2017, nelle palazzine del quartiere Borgo Nuovo, si era consumata una violenta aggressione a scopo di rapina nell'abitazione ai Giovan Battista Riccobono, di 89 anni. L'anziano era stato colpito con calci e pugni da un uomo con il volto coperto che porto' via poche decine di euro, un orologio e alcuni oggetti in oro. A seguito dell'aggressione, l'uomo, sorpreso nella sua camera da letto, era stato ricoverato all'ospedale "Cervello" e poi, a causa di complicazioni, trasferito d'urgenza al "Villa Sofia" dove, il 14 settembre 2017, era morto per i gravi traumi riportati nella rapina. I militari dell'Arma avevano trovato tracce di sangue in quasi tutte le stanze dell'abitazione, completamente messe a soqquadro. Le indagini, avviate dagli uomini della Stazione Borgo Nuovo, intervenuti dopo la segnalazione al 112 effettuata da uno dei figli della vittima, e condotte poi dal Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo, hanno permesso di acquisire tutti gli elementi che hanno portato all'individuazione del responsabile della brutale aggressione. Nelle fasi immediatamente successive al violento episodio, l'anziano, pur non riuscendo a fornire un'identificazione certa dell'autore, considerata l'eta' e lo shock derivato dal pestaggio, ha ricordato e fornito alcuni particolari utili alla descrizione fisica dell'aggressore. L'uomo e' stato condotto nel carcere Pagliarelli. I reati contestati sono omicidio e rapina, aggravati dall'avere agito con crudelta', con il volto coperto e ai danno di una persona anziana.