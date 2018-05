Madre e figlia morte in un incendio a Palermo: 9 anni al piromane

Il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Palermo Sergio Ziino ha condannato a 9 anni Claudio D'Antoni, imputato dell'incendio che nell'agosto 2008, in via Pindemonte, nel capoluogo siciliano, provoco' la morte di due donne, madre e figlia di 16 anni. Il processo si e' concluso dopo parecchi anni a causa del cambiamento di piu' giudici. D'Antonio avrebbe agito per frodare l'assicurazione e intascare il premio legato alla distruzione del suo negozio di telefonia mobile, che si trovava al pianterreno di una palazzina abitata da numerose famiglie. Molte le parti civili costituite contro di lui e che e che adesso dovranno essere risarcite.