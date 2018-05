Caporalato a Siracusa, migranti in baracche fatiscenti

Nuovo blitz anti-caporalato dei carabinieri del Comando provinciale di Siracusa. Dopo la tendopoli di fortuna, scoperta alcuni giorni fa con all'interno 37 migranti, a Cassibile, in localita' Stradico', in un terreno privato, e' stato individuato un insediamento abusivo: oltre 50 le baracche in legno e lamiera, in grado di alloggiare nel degrado assoluto 100-120 persone. Al momento del controllo erano presenti 79 persone, in maggioranza di origine africana, tutti di sesso maschile, maggiorenni e in regola sul territorio nazionale, segnalati alla procura per invasione di terreni. L'area, in pessime condizioni igienico-sanitarie era priva di acqua corrente ed energia elettrica. Gli ospiti avevano realizzato degli ambienti comuni: un locale ricreativo attrezzato con un bancone e utilizzato per la mescita di alimenti e bevande, con tavolini, un televisore e un vano riservato alla preghiera. Nella baraccopoli anche una discarica a cielo aperto in cui giornalmente venivano bruciati i rifiuti prodotti dagli occupanti.