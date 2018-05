Ubriachi devastano un bar a Pozzallo e minacciano il titolare

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Ragusa, attivate tramite segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilita' "117", hanno fermato e tratto in arresto 2 giovani tunisini, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Nella notte tra venerdi' e sabato scorsi, i finanzieri della Tenenza di Pozzallo, sotto il coordinamento della Sala Operativa di Ragusa, sono intervenuti in un bar della cittadina, dove i due cittadini tunisini, di 28 e 21 anni, in evidente stato di ebrezza, stavano creando notevoli disordini all'interno del locale. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i due extracomunitari, i quali, brandendo un grosso coltello ed un bastone, erano anche riusciti a rubare alcune bottiglie di alcolici, minacciando il titolare e arrecando danni al locale. I due, appena vista sopraggiungere la pattuglia della Guardia di Finanza, si sono dati alla fuga, ma invano, in quanto, dopo un breve inseguimento, i finanzieri sono riusciti a fermarli e disarmarli, malgrado i loro tentativi di resistenza. Il magistrato di turno ha disposto l'arresto dei due e l'accompagnamento nella casa circondariale di Ragusa, per essere posti a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria. Dovranno rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, rissa, furto, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.