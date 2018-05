Pozzallo, un altro furto con "spaccata": ora è emergenza criminalità

Ancora una notte da incubo a Pozzallo dove continuano i furti con spaccata: l’ultimo colpo è stato messo a segno poco prima dell’alba, ai danni della gioielleria di Pinuccio Roccasalvo, nel centralissimo Corso Vittorio Veneto: il bottino ammonta a circa diecimila euro. I malviventi hanno arraffato alcuni monili esposti nella vetrina prima di fuggire. Dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Modica la “banda della spaccata” avrebbe usato come ariete una berlina di colore grigio metallizzato. I militari dell’Arma, coordinati dal capitano Francesco Ferrante, stanno ora esaminando le immagini di una telecamera di sorveglianza che, insieme ad alcune testimonianze, potrebbero dare una svolta decisiva alle investigazioni. I carabinieri, dopo gli ultimi furti con spaccata, hanno intensificato i controlli e i pattugliamenti ma il territorio da sorvegliare è abbastanza vasto e servirebbero – come chiedono i cittadini – più uomini e più mezzi.

Lunedì, tra l’altro, sull’emergenza furti a Pozzallo, si era tenuto un vertice in Prefettura. Il furto con “spaccata” della scorsa notte sembra essere quasi una sfida della criminalità alla comunità pozzallese. Il sindaco, Roberto Ammatuna, chiede risposte concrete all’emergenza. Sull’episodio si registra anche una dura presa di posizione della Confcommercio provinciale di Ragusa. “La città di Pozzallo è sotto assedio” – afferma il presidente Gianluca Manenti – “i commercianti non possono più dormire sonni tranquilli”. Manenti, nella sua nota, ipotizza anche il ricorso alle ronde notturne per garantire un livello di sicurezza e di vivibilità alla città.