Modica, lavori in via Vittorio Veneto da mercoledì 9: strada chiusa

A partire da mercoledi 9 maggio Via Vittorio Veneto (fino all’intersezione con Via Crollalanza) sarà interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale. Dalle 8 di quella data e fino alla conclusone dei lavori la via sarà interdetta al traffico veicolare e vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata. In contemporanea sarà in vigore il doppio senso di circolazione in Viale Medaglie D’Oro con imbocco per Via Vittorio Veneto in Via Gallo (accanto palazzo ex Inam). I lavori dovrebbero concludersi in un paio di giorni.