C'è il divieto di transito alla Balata di Marzamemi, frazione di Pachino, ma nessuno lo rispetta. E come se non bastasse, la piazzetta della Balata , che è isola pedonale, quindi una Ztl, diventa anche area per la sosta. Occorre a Pachino il rispetto delle regole, anche con l'ausilio di telecamere che possa servire da deterrente per non infrangere le regole del Codice della strada.