Trovato a Rosolini con droga e soldi in contanti, arrestato

Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Noto finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Cannata, 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi diversi precedenti.

I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info - investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga. Pertanto, hanno proceduto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti. Al termine delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità 1 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”, nonché la somma contante di 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute dagli investigatori il provento dell’attività illecita. Al termine di tale atto Cannata Salvatore è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso necessarie per verificarne il grado di purezza.