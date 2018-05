Vittoria,celebrati i funerali del questore Marcello Guglielmino

Si sono svolti a Vittoria, nella chiesa di San Giovanni Battista, i funerali del questore Marcello Guglielmino, deceduto a 59 anni per una grave malattia. Era direttore del Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Aveva diretto il Commissariato di Polizia di Vittoria durante gli anni caratterizzati dalla guerra di mafia tra gli esponenti della 'Stidda' e di 'Cosa nostra' che culminò nella strage del Bar Esso del 2 gennaio 1999. Guglielmino aveva diretto l'ufficio anticrimine della Questura di Catania prima della promozione a questore nel 2016. Lascia la moglie e tre figli.

Il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato,in una nota, ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Marcello Guglielmino, cittadino benemerito di Vittoria.

“Mi stringo, a nome dell’intera città, al cordoglio per la scomparsa prematura del questore Marcello Guglielmino – dichiara il primo cittadino -. Vittoria perde e piange uno dei suoi figli migliori, un uomo che con impegno, passione e dedizione ha servito lo Stato e ha tenuto alta la bandiera della legge e della legalità. Il dottor Guglielmino, con grande acume investigativo, ha dato un contributo fondamentale alla lotta alla criminalità organizzata in anni duri e cupi per Vittoria ed è stato in prima linea per liberare la città dalle catene del malaffare. Ha poi portato il suo bagaglio professionale in tante altre città italiane e ha reso orgogliosa Vittoria. Per questo non possiamo che ringraziarlo e stringerci al dolore della famiglia per la scomparsa di un grande uomo”.