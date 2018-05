Passa il Bilancio a Floridia, la maggioranza incassa 2 voti oltre il previsto

La maggioranza si allarga a Floridia e lo dimostra in occasione del Bilancio. E' stato approvato questo pomeriggio con 10 voti a favore, 4 contrari e con Graziano Tralongo che ha dovuto lasciare l'aula prima del voto per improrogabili motivi di lavoro. Con la maggioranxa che sostiene il governo Limoli, ha pure votato Beltrami, il quale aveva proposto un emendamento che è passato. Ma la sorpresa arriva dal presidente dell'assemblea, Antonio Caccamo, che si è spogliato delle vesti della Sinistra, per accodarsi con la coalizione che governa Floridia. La mancata approvazione del Bilancio nei giorni scorsi, un piccolo terremoto, l'aveva provocato facendo saltare i festeggiamenti dell'Ascensione 2018. Un evento che adire dell'amministrazione, è stato posticipato. Ma fare l'Ascensione, fuori periodo non avrebbe senso. I soldi stanziati per l'evento potrebbero essere stornati per organizzare un cartellone di tutto rispetto per l'estate Floridiana. Una serie di eventi di grande richiamo turistico, anzichè spendere il denaro per spettacoli di poco conto che non muovono l'economia della città. Sul Bilancio, immediata la soddisfazione dell'assessoraTiziana Bordonaro: " Nella qualità di assessore al bilancio, ma credo che posso farlo a nome di tutta l'amministrazione, esprimo grande soddisfazione per essere riuscita a portare in aula il bilancio di previsione 2018/2020 il 10/05/2018. Portare il bilancio in aula il 10 maggio rappresenta una grande vittoria e un grande passo in avanti, poiché negli anni precedenti si è assunta la cattiva abitudine di approvarlo a fine anno - prosegue Bordonaro - L'anno scorso è stato approvato il 28 dicembre e l'anno ancora precedente il 24 dicembre. Alla data odierna saremo il quarto Comune della provincia ad approvare lostrumento finanziario La predisposizione di tali documenti si è rivelata travagliata, le difficoltà sono state tante ma siamo riusciti a raggiungere il perfetto equilibrio coprendo tra l'altro in modo integrale il servizio idrico e la Tari. Le nostre scelte confermano la centralità del benessere del cittadino e la nostra attenzione ai servizi sociali, mi preme infatti sottolineare che è stata prevista qualcosa in più rispetto agli anni precedenti per l'assistenza straordinaria e urgente per le famiglie che versano in gravi difficoltà economiche. Sono stati previsti i cantieri di lavoro comunali...Inoltre presto partiranno pure i cantieri regionali, abbiamo pubblicato l' otto maggio il relativo Bando. Subito dopo l'approvazione del bilancio uscirà il bando per l'assunzione a tempo determinato per un assistente amministrativo REI e 2 assistenti sociali, queste assunzioni sono finanziate dal distretto 48. Abbiamo previsto il bando per il nuovo piano Rifiuti il cui intento è proprio quello di potenziare la raccolta differenziata. Abbiamo partecipato a tre bandi per la riqualificazione energetica del plesso “De Amicis”, per l’adeguamento antisismico del plesso “Volta” e per l’adeguamento antisismico del plesso “Pirandello”. Stiamo rivedendo tutta la spesa corrente, anche quella che può sembrare fossilizzata, per liberare risorse a favore della comunità. Per portare qualche esempio: siamo impegnati sul fronte del randagismo, abbiamo approvato un regolamento che prevede l'erogazione di euro 400,00 l'anno per chi adotta un cane dal canile. Ci attiveremo, altresì, subito dopo l'approvazione del bilancio per la riduzione dei costi del trasporto scolastico..Abbiamo anche previsto delle somme per la festa più importante del paese (l'Ascensione), perché è anche con tali manifestazioni che gira l'economia floridiana. Abbiamo adottato una delibera di giunta, colgo quindi l'occasione per informare i cittadini, anche se a giorni uscirà il bando, una delibera che va a rimborsare una percentuale delle rette sostenute dalle famiglie dei bambini presenti nelle scuole materne paritarie".

LE ACCUSE DELL'OPPOSIZIONE

Mario Bonanno, capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale, Gaetano Vassallo, consigliere Partito Democratico, Vincenzo Di Mauro, consigliere del gruppo Floridia in Comune e Graziano Tralongo, consigliere del gruppo Orazio Scalorino Sindaco, hanno criticato l'atteggiamento dell'amministrazione guidata dal sindaco di Floridia, Gianni Limoli. Pubblichiamo il testo:

"Il sindaco Limoli e la sua maggioranza, formatasi e consolidatasi anche grazie al sostegno del Presidente del Consiglio Comunale (Antonio Caccamo ndr), che ha fatto il classico “Salto della quaglia” gettano finalmente la maschera e disattendono definitivamente gli impegni presi con la cittadinanza in campagna elettorale".

Nessuna rinuncia agli stipendi di Sindaco e Assessori

"Noi abbiamo proposto degli emendamenti al Bilancio, che prevedevano di destinare le risorse riservate alle indennità di Sindaco e Assessori al potenziamento del servizio ASACOM, ai buoni libro per gli alunni delle

scuole medie, all’aumento delle ore di servizio dei lavoratori part-time, all’installazione di videocamere alla Villa comunale, a Piazza Einaudi, alla Palestra comunale di Vignalonga, ed, infine, all’acquisto di libri per la Biblioteca comunale. Approvando questi emendamenti, il Sindaco e l’Amministrazione comunale avrebbero potuto rispettare l’impegno, preso in campagna elettorale, a rinunciare agli stipendi al fine di sostenere iniziative a favore dei cittadini e delle famiglie bisognose. Ma, come ama ripetere il sindaco, la campagna elettorale è finita e, con essa (aggiungiamo noi), tutte le promesse fatte dai palchi e, soprattutto, con i manifesti affissi in tutta la città. Il grande imbroglio continua!.