Modica, energia e clima: protocollo di intesa tra il Comune e l'Enea

È in fase di elaborazione e approvazione il protocollo di intesa tra il comune di Modica e l’Enea, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. L’iniziativa ha già ottenuto l’ok dei due rappresentanti legali degli enti, Il sindaco Ignazio Abbate e il presidente di ENEA,. Federico Testa. "Il protocollo – dice il sindaco - riguarda lo sviluppo congiunto di attività di ricerca al fine di aumentare l’efficienza dei sistemi energetici locali. Una particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo del nuovo PAESC (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi del 2040. Inoltre saranno al centro della sinergia gli studi riguardanti il polo avicolo presente in tutto il territorio comune al fine di indirizzare gli attori del settore a scelte mirate che riducano i loro consumi energetici con il duplice obiettivo di risparmiare energia e ridurre i gas che alterano le condizioni climatiche. Si approfondiranno le opportunità dell'economia circolare e nel caso specifico del polo avicolo, l'uso della pollina per la produzione di energia. Infine Il comune ha in progetto di costituire in sinergia con ENEA uno sportello energia con l'obiettivo di offrire un servizio alla collettività per beneficiare delle agevolazioni fiscali e incentivi legati al risparmio energetico".