Villasmundo, finisce in cella per scontare quattro anni per mafia

I carabinieri della Stazione di Villasmundo, nel corso della mattina odierna, hanno tratto in arresto, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, il pregiudicato Antonello Costanzo Zammataro, 44 anni, coniugato, allevatore, dovendo lo stesso espiare la pena detentiva di anni 4 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni in concorso con l’aggravante del metodo mafioso, commessi in Lentini, Augusta e Melilli tra il 2005 ed il 2007. L’arrestato, rintracciato dai Carabinieri, al termine delle prescritte formalità di rito, è stato associato presso la Casa Reclusione di Brucoli - Augusta.