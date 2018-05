Sicilia, Trenitalia: "Accordo storico per il cambio passo della Regione"

"E' una giornata storica per la Sicilia perche' si firma il primo contratto decennale della storia di questa regione, il primo contratto di servizio che prevede investimenti importanti con 43 nuovi treni, e i primi arriveranno a novembre del 2019". Cosi' l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono a Palermo a margine della presentazione del contratto di servizio decennale con la Regione siciliana. "Sono treni assolutamente migliori che in questo momento abbiamo in Europa come operatori ferroviari -ha proseguito-, sono piu' scattanti, con sedute piu' confortevoli e molto piu' tecnologici, con sistemi di videosorveglianza per aumentare la percezione di sicurezza". Per i siciliani ci saranno piu' treni e anche piu' servizi: "Oggi abbiamo quasi 380 treni al giorno, con questo nuovo contratto arriveremo a quasi 450 corse al giorno. Un vero cambio di passo per questa regione, una vera e propria rivoluzione per regalare ai siciliani un trasporto ferroviario di Serie A".