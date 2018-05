Caltanissetta, Romano non parla ma lascia cariche societarie

Per adesso non parla l'imprenditore nisseno Massimo Romano, 55 anni, 're' della grande distribuzione, a cui sono stati applicati gli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta "Double face", che lo vede tra coloro che avrebbero fatto parte del cosiddetto "sistema Montante". Intanto ha deciso di dimettersi da tutte le cariche rivestite all'interno delle sue societa', ribadendo di "avere fiducia nel lavoro dei magistrati". Romano, assistito dall'avvocato Dino Milazzo, si e' presentato davanti alla gip Maria Carmela Giannazzo per l'interrogatorio di garanzia e ha detto di volere chiarire i vari punti delle accuse che la Procura nissena gli muove, ma prima vuole esaminare con attenzione le quasi 2.600 pagine dell'ordinanza oltre ai numerosi allegati del fascicolo della Procura non ancora in possesso della difesa. E una volta letti tutti gli atti chiederà un interrogatorio con i pubblici ministeri.

Massimo Romano avrebbe fatto parte della comacca ed intercettato dice che l’ex senatore Pd Beppe Lumia lo avrebbe invitato a denunciare un’estorsione in realtà mai avvenuta. Lo dice lo stesso Romano in un colloquio spiato dagli investigatori il 18 settembre 2015 negli uffici Sidercem di Marco Venturi, a Caltanissetta con Alfonso Cicero e Venturi. Stesse pressioni avrebbe avuto da Antonello Montante. Nel luglio 2016 interrogato a Caltanissetta dai magistrati Romano ribadisce che in un incontro a Roma con Montante e Venturi, Lumia gli disse che faceva parte del «percorso legalità» e che se non avesse denunciato avrebbe creato «un neo» al percorso intrapreso. Romano ribadì a Lumia che non aveva «mai pagato nessuno» e che non aveva acquisito «elementi in tal senso» neanche dopo un’indagine interna alla sua azienda. «Ricordo - dice Romano - anche che dopo la cena ebbi una terribile discussione con Montante il quale, quasi violentandomi psicologicamente insistette sul fatto che dovevo denunciare e che non facendolo li avrei rovinati tutti. In quel periodo vi era in animo di costruire una nuova associazione antiracket a Caltanissetta e ho avuto la sensazione che il discorso di Montante fosse funzionale a farmi divenire presidente di quella associazione».

Anche nel corso di un’altra riunione nell’azienda di Venturi Lumia «insistette affinché mi recassi in Procura a denunciare ma mi mostrai fermo nelle mie convinzioni e annunciai che mi sarei dimesso da Confidi e Confindustria. Presentai le dimissioni che non vennero accettate».