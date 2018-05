"Sistema Montante" e le accuse dei Pm di Caltanissetta a Crocetta: "Video hard? Non sono Rocco Siffredi"

"Il video scabroso? Mi dipingono come una pornostar, come se fossi Rocco Siffredi. Ma dov'è questo video? La verità è che non esiste, è una bufala come al solito per denigrare la mia omosessualità. E' falso come falsa è stata la notizia dell'intercettazione in cui avrei sentito le frasi contro Lucia Borsellino". Lo dice l'ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, indagato per finanziamento illecito dei partiti e concorso in associazione a delinquere finalizzato alla corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'double face' della Procura di Caltanissetta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante. Di "video scabroso" si fa cenno nell'avviso di garanzia notificato ieri pomeriggio a Crocetta; a impedirne la diffusione, secondo l'accusa, fu Montante.

L'ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, ha annunciato che denuncerà Marco Venturi e Alfonso Cicero per calunnia. Con l'ex governatore sono indagati i suoi ex assessori e il presidente attuale di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro. "Ritengo che le dichiarazioni di Venturi e Cicero - aggiunge - siano frutto di una lotta interna per la conquista della leadership all'interno dell'associazione degli industriali. Venturi aspirava a prendere il posto di Montante ai vertici di Confindustria, mentre Cicero voleva candidarsi alla presidenza della Regione. Siamo di fronte ai deliri di gente che ha mangiato nel sistema Confindustria. Le cose che dicono, per quanto mi riguarda, sono tutte minchiate. Non ho preso soldi da Sicindustria e non esiste nessun video hard. Non ho mai preso soldi da nessuno per la mia campagna elettorale. Non mi sono mai arricchito e non ho ne' ville, ne' appartamenti in giro per il mondo. Mi dispiace deludere anche chi da anni sostiene che io ho una villa in Tunisia. Mi dispiace, ma non ce nessuna villa. Vivo la pensione dell'Ars di 470 euro e con un'altra pensione di quando ero al parlamento europeo. Complessivamente incasso circa 3 mila euro al mese".

Per quanto riguarda le nomine degli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, l'ex governatore chiarisce che "la nomina di Vancheri effettivamente è il frutto di un accordo con Confindustria perchè nel 2012 era considerata il simbolo della legalità. Niente di illegale. E a Mariella Lo Bello la conosco ancor prima che fossi eletto presidente".