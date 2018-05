Scicli, non ci fu mafia nell'affare spazzatura: imputati assolti in Appello

La Corte d'Appello di Catania, prima sezione, ha emesso la sentenza riguardante il processo "Eco" che ipotizzava l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso a Scicli. In sostanza, la Corte d'appello, ha negato l'esistenza di un'associazione mafiosa così come quella di una associazione semplice. Sono stati assolti dal reato associativo, sia di stampo mafioso che semplice, Franco Mormina, Ignazio Mormina, Giovanni Mormina, Giacomo Fidone, Ugo Lutri (difeso dagli avvocati Carmelo Scarso e Francesco Riccotti), e Renzo Gazzè. Il processo è scaturito dall’operazione «Eco», su un presunto condizionamento criminale vicino ad ambienti mafiosi del servizio di raccolta dei rifiuti a Scicli. La vicenda portò alle dimissioni del sindaco di Scicli, Franco Susino, e al successivo scioglimento per infiltrazioni mafiose del consiglio comunale.