Persone non autorizzate nella villa di Montante, da Serradifalco al carcere

Inasprita la misura cautelare nei confronti dell'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, agli arresti domiciliari dal 14 maggio con l'accusa di corruzione e di avere creato una rete di talpe in grado di spiare indagini e magistrati, composta anche da investigatori e 007.

Nel pomeriggio gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta lo hanno condotto in carcere in esecuzione del provvedimento del Gip, emesso su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'imprenditore era agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Serradifalco. Le motivazioni che hanno indotto il giudice a inasprire la misura sono riconducibili, spiegano gli inquirenti, "alla grave condotta di inquinamento di prove" messa in atto dall'industriale.

Una attività di inquinamento delle prove compiuta da Montante già in occasione del suo arresto, avvenuto a Milano lo scorso 14 maggio. L'arrestato, infatti, si era barricato in casa per quasi due ore, non aprendo ai poliziotti e distruggendo documenti e circa ventiquattro pen drive. Aveva tentato anche di disfarsi di altra documentazione poi trovata e sequestrata dagli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta. Parte della documentazione, infatti, è stata recuperata nel corso della minuziosa perquisizione, su un pozzo luce su cui si affaccia il salone dell'abitazione di Montante.

Alcune pen drive, dopo essere state messe in un sacchetto di plastica, erano state buttate dall'arrestato in un cortile adiacente al palazzo, ma anche queste erano state recuperate. Infine era stato recuperato anche uno zainetto, contenente altre pen drive e altra documentazione cartacea, del quale si era disfatto nelle concitate fasi dell'arresto. Lo zainetto era stato trovato sul balcone di un vicino di casa.

Ma le "gravi condotte"sono proseguite anche dopo l'arresto dell'indagato. Infatti, una volta condotto agli arresti domiciliari a Serradifalco, dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto lo scorso 15 maggio, Montante ha violato le prescrizioni impostegli dal giudice. I poliziotti della Squadra Mobile hanno, infatti, documentato che all'interno della villa in questi giorni è stato consentito l'accesso a persone non autorizzate.

FAVA (ANTIMAFIA): MUSUMECI REVOCHI OGNI INCARICO A MONTANTE

"Mi auguro che il Governo regionale consideri questo ulteriore e piu' grave provvedimento restrittivo nei confronti di Montante un motivo piu' che legittimo, se non lo fossero stati i precedenti, per revocare al presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta ogni incarico. Per il decoro delle istituzioni e per risparmiarci il sospetto che il signor Montante abbia ancora protezioni e protettori alla Regione siciliana". Lo dice il presidente della Commissione parlamentare regionale contro la mafia e la corruzione Claudio Fava. Oggi Confcommercio di Caltanissetta ha chiesto le dimissioni di tutti i componenti della Camera di commercio nissena.

Proprio oggi si e' riunita la Commissione Antimafia regionale che ha deciso di approfondire il 'sistema Montante', in riferimento ai rapporti e agli interessi di Confindustria e Regione. Cosi', da martedi' prossimo saranno sentiti diversi protagonisti, fra i quali l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta, indagato, come gli ex assessori alle Attivita' produttive Mariella Lo Bello e Linda Vancheri; in calendario anche gli interventi dei grandi accusatori Marco Venturi e Alfonso Cicero, nonche' l'assessore Gaetano Armao in merito alle loro denunce.

MONTANTE, FABBRICA DI BICI A SERRADIFALCO? MAI ESISTITA

C'è chi dice che la fabbrica di biciclette non è mai esistita, chi parla di una officina che rigenerava ammortizzatori e chi ricorda "un negozio che vendeva biciclette di vari marchi e le affittava chiedendo in pegno giubbotti e maglioni", dice Mario, 87 anni. A Serradifalco gli anziani sorridono di fronte alle domande sulla "Montante cicli", fabbrica che secondo Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, fu creata dal nonno Calogero a cavallo tra le due Guerre. Una storia ricostruita da Montante nel sito online della "Montante cicli", finita nel libro "La volata di Calò" dello scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, sceneggiato e portato in giro nei teatri, in cui si narra anche che Andrea Camilleri usò una bici Montante da Porto Empedocle a Serradifalco per cercare il padre durante la guerra.

"Ma quale fabbrica?", dice Salvatore, 92 anni, mentre gli amici, Luigi e Francesco annuiscono. L'avvocato di Montante non commenta.