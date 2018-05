Salta il rally di Santa Teresa Riva: la Commissione dice no alla corsa

Salta a data da destinarsi la 12a edizione del Rally Event, quarta prova del Trofeo Rally Sicilia, ed il 2° Rally Event Storico, che si sarebbero dovuti disputare domani e domenica sulla riviera jonica.

La Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli di Messina, a meno di 24 ore dall'inizio della manifestazione, non ha concesso il prescritto nulla osta all'effettuazione della gara. Domani pomeriggio alle ore 16 presso l'Aula Consiliare del Comune di Santa Teresa Riva, a Villa Ragno, sede della Direzione Gara, gli organizzatori terranno una conferenza stampa per illustrare i motivi del rinvio.