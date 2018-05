Nello Musumeci sul nuovo governo: "Nè voti, nè veti"

E' questo il giudizio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sul nascente governo formato da M5s e Lega guidato da Giuseppe Conte, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia. Il Governatore fra le righe apre una linea di credito a un'esperienza "che porta con sè elementi di novità e metodi inediti" e che si augura "non naufraghi". Per quanto riguarda la Sicilia, e più in generale il Mezzogiorno, che nella prima stesura del "contratto" non veniva citato, Musumeci dice di non avere timori e rilancia invece l'idea di un "polo del Sud fra tutti i Governatori".

Circa la situazione politica regionale il presidente dice che all'Ars "per ora non cambia nulla". Qualcosa invece "nel processo di scomposizione e ricomposizione del centrodestra" cambierà per il movimento di Musumeci "Diventerà Bellissima" che aspira a diventare "un soggetto nazionale". E alla domanda circa nuove alleanze Musumeci risponde: "Lo decideremo".