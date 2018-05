Sicilia, procedure più snelle per velocizzare il voto del 10 giugno

"Consapevole delle difficolta' e dei disagi che la concentrazione delle votazioni in una sola giornata comporta, sia agli operatori dei seggi che agli elettori, ho ritenuto opportuno diramare una direttiva rivolta ai Comuni per ottimizzare e velocizzare le operazioni". Lo dice l'assessore regionale alle Autonomie locali, Bernardette Grasso. "In armonia con le disposizioni nazionali, grazie agli approfondimenti fatti sulle vigenti procedure - continua - abbiamo messo in atto degli accorgimenti che certamente scongiureranno le code ai seggi elettorali e miglioreranno l'efficienza delle strutture preposte allo svolgimento delle elezioni amministrative di giugno 2018".