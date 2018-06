Il Papa in Sicilia, il vescovo Lorefice:"Slancio per don Puglisi"

"Papa Francesco viene a confermarci nell'amore. Per questo amore don Puglisi ha dato la vita. Sara' per la nostra Chiesa un momento di conferma nella fede, nella speranza e soprattutto nella testimonianza della carita'. La sua visita ci dara' ulteriore consapevolezza, un ulteriore slancio perche' la Chiesa palermitana possa ancora accogliere il Vangelo". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in occasione dell'incontro con il Consiglio pastorale, presbiterale e dei consultori dedicato alla visita di Papa Francesco in Sicilia, il 15 settembre, nel 25esimo anniversario del martirio di don Pino Puglisi, di cui riferisce la newsletter dell'arcidiocesi.

Scandendo le tappe della visita, don Corrado ha indicato come primo momento, quello a Piazza Armerina, dove Francesco si rechera', alle 9, per incontrare i fedeli, in piazza Falcone e Borsellino. Da li' si trasferira' a Palermo, dove celebrera' l'Eucarestia. Poi, il pranzo nella missione fondata dal missionario laico Biagio Conte. "Un gesto che - sostiene l'arcivescovo - rivela quanto Francesco parli con i segni che compie".

In forma privata poi si rechera' nei luoghi del martirio di don Puglisi, a Brancaccio. Quindi, andra' nella chiesa dove don Pino ha esercitato il suo ministero sacerdotale, San Gaetano - Maria del divino amore e nel luogo in cui fu ucciso, in piazza Anita Garibaldi. "Lui e' perla del presbiterio palermitano. E noi - conclude l'arcivescovo - abbiamo il grande onore di annoverarlo nel nostro presbiterio con la sua fulgida testimonianza". A seguire, il Papa incontrera' il clero, i religiosi e i seminaristi palermitani in cattedrale, dove si fermera' davanti alla tomba di don Pino. In programma anche un incontro con i giovani.