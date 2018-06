Bagno di folla a Catania e Modica per Salvini: salta Siracusa ma va a Rosolini VIDEO

Cori differenti accompagnano la lenta passeggiata di Matteo Salvini, al suo arrivo a Catania: quelli dei sostenitori si alternano a quelli dei pochi contestatori, appartenenti ai centri sociali, che hanno accolto la prima uscita in Sicilia del ministro dell'Interno e vicepremier con un manifesto con la scritta 'Salvini torna a casa' e slogan contro. Il leader della Lega per parte sua commenta dicendo "le contestazioni? Chissenefrega. Ci sono cose più importanti che dobbiamo fare" e rinvia i giornalisti a piu' tardi ("adesso fatemi incontrare la gente assieme al candidato sindaco di Catania, Salvo Pogliese", dice). "Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso. Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo e' un cimitero. C'e' un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, piu' rimpatri". Matteo Salvini detta la linea che seguira' dal Viminale, e come vicepremier, sul drammatico fronte dell'immigrazione.

"La vita - sottolinea il leader della Lega - e' sacra e per salvarla bisogna evitare che salgano sulle carrette del mare". "Da ministro faro' di tutto - assicura - lavorando con quei governi, per evitare le partenze di quei disperati che pensano che c'e' l'oro in Italia. Non c'e' lavoro per gli italiani". "Il centrodestra non è demolito, ma continuerà ad esistere e noi applicheremo il programma del centrodestra contenuto nel patto di governo". Cosi' il leader della Lega a Catania che ha aggiunto: " "L'alleanza con il M5s e' di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un Contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del centrodestra. Se riusciremo con il M5s, che ho imparato ad apprezzare molto, saro' felice. La Lega e' stata, e' e sara' nel centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Salvini dopo Catania, ha visitato l'hot spot di Pozzallo. Poco dopo le 17, il ministro è arrivato a Modica. Prima tappa, l'Antica dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, che ha iniziato la sua attività nel 1880. Qui Salvini ha apprezzato vari tipi di cioccolata di Modica apprezzando,oltre al gusto del cibo degli Dei, anche la descrizione dello staff di Bonajuto sulla lavorazione del cioccolato secondo il metodo Atzeco. Poi, una visita nel duomo di San Pietro e una passeggiata in corso Umberto. Salvini non si è sottratto all'abbraccio della folla ed ha concesso decine di selfie. Intorno alle 19 è partito per Rosolini dove ha incontrato il candidato sindaco, Di Rosolini, alla villa comunale. E' saltata invece la visita a Siracusa che era in programma alle 19.