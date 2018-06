"Cervello in fuga" leccese diventa membro della Royal Society

Vincenzo Cerundolo, professore di Immunologia presso l'Universita' di Oxford e dal 2010 Direttore dell'Unita' di Immunologia nell'Istituto di Medicina Molecolare dell'Universita' di Oxford, diventera' un nuovo membro della Royal Society del Regno Unito, l'Accademia Nazionale delle Scienze fondata nel 1660, che raccoglie gli scienziati piu' importanti del mondo. La "Fellowship" verra' assegnata ufficialmente il prossimo 13 luglio nella sede dell'accademia a Londra. Cerundolo, nato nel 1959 a Lecce, e' il terzo italiano che quest'anno entrera' a far parte della prestigiosa "Royal Society" grazie ai meriti conseguiti nella ricerca scientifica sul cancro. Sue le innovative scoperte che hanno portato alla identificazioni dei meccanismi cellulari che permettono al sistema immunitario di riconoscere e uccidere cellule tumorali e cellule infettate da virus. Formatosi presso l'Universita' di Padova, dove si e' laureato in Medicina e specializzato in Oncologia, ha lasciato l'Italia nel 1988 per trasferirsi ad Oxford dove e' diventato professore di Immunologia nel 2002 presso il Merton College. Attualmente, ad Oxford, dirige un gruppo di circa 200 ricercatori, che stanno studiando nuove strategie terapeutiche per migliorare le risposte immunitarie contro il cancro e contro infezioni virali e batteriche, sperimentando diversi protocolli di vaccinazione.