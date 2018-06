Il Pd di Palermo invia a Conte sentenza omicidio di P. Mattarella

Il Pd di Palermo invia al premier Giuseppe Conte la sentenza sull'omicidio dell'ex presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella. "Pensando di farLe cosa gradita - scrive nella mail inviata al presidente del Consiglio, il deputato palermitano del Pd Carmelo Miceli - trasmetto in allegato il file contenete la sentenza di primo grado relativa all'omicidio del compianto presidente della Regione Piersanti Mattarella. Sono certo che, per la sua qualifica di avvocato, trovera' l'interesse scientifico e il tempo per leggere attentamente il documento che Le rimetto, acquisendo, per l'effetto, maggiore consapevolezza sulle generalita' del fratello del nostro presidente della Repubblica e, al contempo, sulla rilevanza dell'omicidio in argomento sulla storia, anche attuale, della Sicilia e dell'Italia tutta".