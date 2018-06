Modica, iniziativa del Lions Club: test gratuiti del diabete

Domenica 10 giugno dalle 8 alle 11 a Modica al Bar Fucsia, al Polo commerciale, saranno eseguiti dei test gratuiti del diabete a cura del Lions Club Modica. Per sottoporsi al test bastano pochi minuti e bisogna essere a digiuno. Il 50% delle persone affette dal diabete non sa di esserlo e molte vite possono essere salvate seguendo degli stili sani di vita e con cure preventive efficaci. Purtroppo il diabete è l’ottava causa di mortalità al mondo e si sta diffondendo ampiamente. La prevenzione del diabete è una delle cinque sfide di service per il centenario della fondazione di Lions Club International avvenuta nel giugno 2017 a Chicago.