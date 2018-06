Arrivati a Pozzallo 220 migranti: interrogato comandante Ong

Doppio sbarco di migranti nel porto di Pozzallo, nel ragusano, dove sono giunti 225 extracomunitari soccorsi nel canale di Sicilia. Un primo gruppo di 109 migranti è arrivato con la nave Diciotti della Guardia costiera ed altri 126 stranieri con la nave Seefuchs, riconducibile a una Ong tedesca.

A coordinare la macchina dell'accoglienza la Prefettura, con personale del Comune, medici dell'Asp, personale della Caritas e della Croce Rossa.

l ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva dichiarato ieri da Como proprio sul caso della ong tedesca che gestisce la Seefuchs: "Il buon Dio ha messo Malta piu' vicino della Sicilia. Non e' possibile che Malta risponda 'no' ad qualsiasi richiesta di intervento", aggiungendo "non mi risulta che Malta abbia porti sicuri in cui attraccano questi barconi. Sarei contento di essere smentito". Il governo di Malta ha negato di non aver fornito assistenza ai migranti rispondendo al ministro italiano in una nota riportata dal sito d'informazione Malta Indipendent. "Per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio, Malta agisce in conformita' con le convenzioni internazionali applicabili" e "Malta continuera' a rispettare queste convenzioni riguardo alla sicurezza della vita in mare, come e' successo in quest'ultimo caso e in ogni caso". Dalla Sea Watch 3, che aveva affiancato la Seafuchs per garantire la sicurezza dei migranti e tentare un trasbordo, hanno dichiarato che "il sostegno richiesto da Malta per lo sbarco di Seafuchs e' stato rifiutato". Intanto il comandante della nave Seefuchs e' negli uffici Frontex a Pozzallo per raccontare le modalita' del soccorso. La ong tedesca Sea Eye, ha ufficialmente diffuso attraverso i canali 'social' di avere soccorso il 6 giugno 119 persone, "in grave pericolo: si trovavano a bordo di un gommone instabile con condizioni meteo proibitive.