Non è sold out ma è grandr attesa per il Tiresia scritto e interpretato da Andrea Camilleri, il noto scrittore originario di Porto Empedocle che ha diffuso il dialetto dela Sicilia occidentale in tutto il mondo. E ad aspettarlo è anche l’interprete del suo più famoso personaggio, il commissario Montalbano, l’attore Zingaretti, in prima fila nella cavea del teatro greco di Siracusa (foto Maria Pia Ballarino)

Anita Crispino