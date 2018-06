Bimba in pericolo di vita in Sardegna, volo sanitario dell'Aeronautica

Un volo sanitario urgente e' stato effettuato oggi pomeriggio dall'Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e' decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture su tutto il territorio nazionale, dispone e gestisce questo ed altri tipi di missioni a favore della collettivita'. Il velivolo e' giunto a Cagliari, ha imbarcato la bimba ed e' quindi decollato con destinazione Ciampino, dove e' arrivato dopo un'ora di volo. Qui la piccola paziente e' stata trasportata immediatamente all'ospedale "Bambino Gesu'" per ricevere le cure necessarie. Per questo tipo di missioni, che richiedono tempi di reazione rapidissimi, l'Aeronautica mantiene assetti ed equipaggi in stato di prontezza operativa, a disposizione dei cittadini ogni singolo giorno dell'anno, 24 ore su 24, in grado di operare in condizioni meteorologiche complesse, assicurando il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita ed equipe mediche, come nel caso di oggi, ma anche di organi e ambulanze.