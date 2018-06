M5s: "Sull'autonomia dei parchi serve una vera riforma in Sicilia"

"Il M5s e' favorevole a una riorganizzazione del sistema dei parchi in Sicilia, basata sull'autonomia. E al governo ricordiamo di aver gia' depositato un disegno di legge, che introduce modifiche alle legge regionale 20 del 2000; e' stato elaborato sul modello del parco archeologico della Valle dei Templi ed e' stato gia' incardinato in commissione Cultura dell'Ars. I risultati raggiunti nella gestione del sito archeologico di Agrigento dimostrano che coniugando autonomia e valorizzazione dei beni culturali si contribuisce a creare sviluppo e ricchezza e per questo riteniamo che vada esteso a tutti gli enti siciliani". Lo dicono i deputati regionali del M5s e componenti della commissione Cultura dell'Ars, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro e Giampiero Trizzino. "Contestiamo la scelta del Governo di inserire una norma ad hoc, che ridisegna la governance dei parchi, nel collegato alla finanziaria, una legge omnibus senza visione ne' anima - aggiungono i deputati regionali del M5S - Siamo convinti che vada predisposto un testo organico di riforma, in tempi brevi. Del resto un ddl di partenza esiste gia'. Musumeci e la sua maggioranza si occupino di chiudere la sessione di Bilancio. E' ora di lavorare su provvedimenti concreti, portando in Aula disegni di legge e proposte utili alla Sicilia - dal piano dei rifiuti alle norme su valorizzazione e gestione dei parchi e beni culturali - invece di fare melina e riunirsi una tantum".