Agrigento, inflitti 10 anni al torturatore di migranti di Sabratha

Dieci anni di carcere. E' la condanna inflitta a un gambiano di 21 anni, Janneh Yuspha, dalla corte d'assise di Agrigento, per traffico di esseri umani e e tortura. Terribili violenze inflitte nel campo profughi di Sabratha, vero e proprio lager. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Palermo, Gery Ferrara, supportate dalle testimonianze dei profughi, hanno ricostruito le violenze esercitate dal carceriere: botte e minacce, anche durante la traversata, alle vittime costrette a subire ogni sopruso per pagarsi in viaggio fino in Sicilia.