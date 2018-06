Poste, #diventeràbellissima: nuovo piano penalizza la Sicilia

"Il recente piano nazionale relativo alle politiche del personale di Poste Italiane penalizza fortemente la Sicilia". Lo affermano i deputati di #Diventera'Bellissima all'Ars, con un ordine del giorno che chiede al governo regionale di convocare un tavolo tecnico per avviare un confronto sulle prospettive dei lavoratori dell'azienda in Sicilia. Il capogruppo Alessandro Arico' sottolinea: "Nella nostra regione solo 38 degli 800 lavoratori part-time avranno la trasformazione dei contratti in full-time e per giunta non e' prevista alcuna stabilizzazione dei numerosi operatori ora a tempo determinato, al contrario di quanto sta accadendo in altre regioni, sopratutto del Nord". Nell'ordine del giorno i deputati di #Diventera'Bellissima puntano l'indice contro la carenza di personale negli uffici postali siciliani, "testimoniata anche dalle continue difficolta' che si trovano a dover gestire i direttori e gli stessi lavoratori", e ricordano la recente nascita del comitato spontaneo #FullTimeSubito, che conta gia' centinaia di adesioni. Da qui l'appello al governo della Regione affinche' convochi un tavolo tecnico con i rappresentanti di Poste Italiane, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Siciliana "per operare quel necessario riequilibrio nella distribuzione nazionale dei contratti full time e delle stabilizzazioni e garantire servizi di qualita' all'utenza siciliana".