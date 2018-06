A Palermo l'omaggio al brigadiere nipote del beato Puglisi

Cerimonia militare per la ricorrenza del 244esimo anniversario della Fondazione della Guardia di finanza, a Palermo, il 22 giugno, con inizio alle ore 9,30, presso la sede del Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale e del Comando regionale Sicilia. Alla tradizionale festa delle Fiamme gialle, celebrata nella "piazza d'armi" della Caserma "Giuseppe Cangialosi", sono state invitate le massime autorita' civili, religiose e militari dell'Isola. A fare gli onori di casa sara' il comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, generale di Corpo d'Armata Sebastiano Galdino, accompagnato dai comandanti regionali di Sicilia e Calabria, generali di divisione Ignazio Gibilaro e Fabio Contini. Nel corso della cerimonia, dinanzi allo schieramento di una rappresentanza delle varie componenti del Corpo che operano in Sicilia, saranno anche conferite le onorificenze ai militari, siciliani e calabresi, particolarmente distintisi nel servizio in quest'ultimo anno. Nell'occasione, saranno donati al Museo della Caserma alcuni cimeli del brigadiere della Guardia di finanza, Medaglia di bronzo al valor militare, caduto eroicamente il 7 aprile 1941 in Jugoslavia, da parte di Francesco Puglisi, nipote del sottufficiale e fratello del beato padre Pino Puglisi. A seguire, per contribuire alle iniziative per Palermo Capitale italiana della cultura, la Caserma sara' aperta al pubblico.