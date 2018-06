Avvertimento col fuoco a Gela: bruciate due auto al vice sindaco

Incendiate questa notte, a Gela, le auto (una Jeep Renegade) e una Fiat Panda del vicesindaco, Simone Siciliano, 44 anni. Gli inquirenti non hanno dubbi sulla natura dolosa del rogo perché tutto sarebbe stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza le cui immagini adesso sono al vaglio di polizia e carabinieri. Siciliano, oltre a essere vicesindaco, ha numerose deleghe tra cui quelle all'ambiente, allo sviluppo economico, alle grandi opere e alle risorse comunitarie. I due veicoli presi di mira dai piromani erano parcheggiati davanti alla sua abitazione, in via Cicerone, nel quartiere Caposoprano. Simone Siciliano e' in carica dal 2015, da quando il sindaco Domenico Messinese e' stato eletto e lo ha voluto al suo fianco.