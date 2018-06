Ballottaggio a Siracusa, allestita la sala stampa a Palazzo Vermexio

In occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Siracusa, domenica 24 giugno sarà allestita una sala stampa al Salone Borsellino, dotata di collegamento diretto con il sistema operativo centrale dell'Ufficio elettorale per il rilevamento in tempo reale dei dati dello scrutinio. La sala sarà dotata di un maxi schermo per la proiezione dei dati. Sono stati allestiti inoltre dei corner per le eventuali interviste.

La Sala Stampa aprirà alle 22 e sarà operativa fino alla conclusione dello spoglio.