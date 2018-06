Modica, il talent scout dell'Inter Franco Sotera in vacanza in città

Ha voluto festeggiare l'anniversario del matrimonio a Modica con la gentile consorte, Giuseppina, l' osservatore internazionale dell'Inter Franco Sotera. Legato a questa città da anni (la figlia, Giulia, ha militato nella Pro Volley Team), il noto personaggio del mondo calcistico, che recentemente ha ricevuto un premio in Sicilia, non ha disdegnato di rilasciare autografi ai tifosi dell'Inter lo hanno incontrato in Corso Umberto. Un vero talent scout che ha avuto anche passati illustri come giocatore negli anni 80 nella primavera della Roma e, dopo una lunga carriera nei campionati minori, come direttore sportivo nel Vittoria e nel Paternò, quando militavano in serie C1, e nel Parma calcio come ds delle giovanili. "Spero di ritornare in questi splendidi luoghi con la mia famiglia, soprattutto in estate nella meravigliosa e impareggiabile Sampieri" ha dichiarato, "adesso è il momento di ritornare al lavoro e mettermi a disposizione dell'Inter, impegnata, come si sa, in Champions". Franco Sotera, dopo una breve ma intensa vacanza all'ombra del barocco di Modica con "puntate" giornaliere nel mare di Sampieri, ha fatto ritorno a Milano per tuffarsi nel complicato ma esaltante mondo del calcio ad altissimi livelli.