Vinciullo: "3 milioni per il mercato ittico di Siracusa? Notizia vecchissima"

"Il Vicesindaco della città di Siracusa, nel corso di un dibattito svoltosi qualche minuto fa, ha dichiarato di aver appreso, da qualche ora, del finanziamento del mercato ittico della città di Siracusa per la somma di quasi 3 milioni di euro. La notizia è non vecchia, ma vecchissima in quanto il mercato ittico della città di Siracusa è stato finanziato con DDG n.436 dell‘Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 19 ottobre 2017, come è possibile anche evincersi dal mio Comuni del 11 dicembre 2017." Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

"Capisco che, in assenza di risultati e di notizie, tutto fa brodo, ma bisogna stare attenti per evitare che vi siano eccessive esposizioni che, poi, fanno sì, ha concluso Vinciullo, che si diffonda la convinzione di essere poco credibili."