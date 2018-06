Bianco lascia il Siracusa senza rammarico: dal 1° luglio è il tecnico della Leonzio

Un addio al Siracusa senza troppi rimpianti per Paolo Bianco. Il tecnico ex giovanili Sassuolo, protagonista di una brillante stagione in azzurro, macchiata da 10 punti di penalizzazione, non per sue responsabilità, rimarrà in Sicilia. Il tecnico ha chiuso l'accordo con il patron della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi. Dal 1° di luglio sarà a disposizione del club bianconero. La società lentinese ha già provveduto all'iscrizione al prossimo campionato di serie C 2018 - 2019.