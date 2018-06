Comunali: #DiventeràBellissima di Musumeci "in grande crescita"

"A Partinico, Comiso e Piazza Armerina hanno vinto al ballottaggio candidati sindaci in quota Diventera'Bellissima, trionfando in Comuni che erano governati dal centrosinistra. Il nostro movimento politico e' in grande crescita sui territori e queste amministrative in Sicilia lo hanno confermato". Lo afferma Alessandro Arico', capogruppo all'Ars di Diventera'Bellissima, il movimento di Nello Musumeci, aggiungendo: "L'elezione di Maurizio De Luca come nuovo sindaco a Partinico - il Comune piu' grande del Palermitano chiamato alle urne- rappresenta il meritato riconoscimento alle sue qualita' e al programma che ha presentato agli elettori e contemporaneamente premia l'impegno di #Diventera'Bellissima che lo ha indicato come candidato e della coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto. A Partinico, come altrove in Sicilia, la nostra classe dirigente provinciale e locale ha contribuito in maniera determinante, dimostrando che la buona politica conta per fortuna ancora molti proseliti. In particolare il gruppo consiliare di #Diventera'Bellissima a Partinico potra' contare su 5 componenti e sara' quello di maggioranza relativa. E sono importanti e molto significative anche le vittorie ottenute al ballottaggio da Maria Rita Schembari a Comiso ed Antonino Cammarata a Piazza Armerina, che contribuiscono a migliorare ulteriormente l'ottimo risultato conseguito da #Diventera'Bellissima sin dal primo turno in queste amministrative in Sicilia. Una competizione elettorale che ha visto, invece, rispetto alle Nazionali l'evidente arretramento del M5s, che li' dove ha amministrato - come a Ragusa - e' stato sonoramente bocciato dagli elettori".