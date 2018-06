Catania, controlli a tappeto a San Cristoforo: denunce e sequestri

Ieri, personale del Commissariato San Cristoforo e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale unitamente alla Polizia Locale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sul vasto quartiere di “San Cristoforo”. Nel corso dei controlli su strada sono state elevate multe per complessivi euro 15.000.

Tra le violazioni contestate ne risultano 9 per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli, 2 per l’utilizzo del telefonino durante la guida e 6 per il tentativo di fuga all’alt degli agenti. Complessivamente sono stati sequestrati 22 veicoli per mancanza di copertura assicurativa e per guida senza casco.

All’esito di alcuni controlli amministrativi sono state, altresì, contestate 2 violazioni per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Nel corso del servizio, è stato sorpreso alla guida di un veicolo, un pregiudicato agli arresti domiciliari che si era allontanato dalla propria abitazione il quale è stato denunciato in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari.