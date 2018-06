Vitalizi: Cancelleri (M5s), tagli anche in Sicilia, risparmio di 9-10 milioni

"La prossima settimana io e i miei colleghi del M5s dell'ufficio di presidenza dell'Ars, Salvatore Siracusa e Stefano Zito, presenteremo la proposta per il ricalcolo dei vitalizi all'Assemblea regionale siciliana che ogni anno ci costano 17 milioni di euro. Qualche solone e qualche politico che ci vuole prendere in giro dira' che i vitalizi sono stati aboliti nel 2012: e' vero, ma quelli dal 1947 fino al 2012 ci sono ancora e costano 17 milioni ogni anno". Lo annuncia il leader siciliano del Movimento cinque stelle, Giancarlo Cancelleri. Alcuni vitalizi vengono versati in maniera diretta, "altri con il sistema della reversibilita' a coniugi, figli e in alcuni casi ad altri parenti: anche questo - assicura - andremo a rivedere. Oggi e' ancora in erogazione, ad esempio, con la reversibilita', anche il vitalizio del primo presidente della Regione siciliana". Cosi' spiega Cancelleri: "Vogliamo andare a ricalcolare, vogliamo rimettere le cose a posto, vogliamo fare diventare i vitalizi una pensione, ci sara' la reversibilita' per il coniuge, come per tutte le pensioni, ma faremo un meccanismo normale. In questo modo risparmieremo, dei 17 milioni, tra i 9 e i 10 milioni che potremo reinvestire in tante cose, come negli stage formativi per i giovani laureati. La politica acquista credibilita' quando taglia via i privilegi. Noi presenteremo questa proposta, ci mettiamo la faccia, mettiamo al lavoro gli uffici e l'Ufficio di presidenza ci dira' se va bene o no. Certo, gli verra' difficile sostenere che non va bene se alla Camera dei deputati diventera' regolamento interno e quindi decreto del presidente dalla Camera. Sulla spinta di quello che accade a Roma - conclude Cancelleri - vogliamo restituire giustizia ai siciliani".