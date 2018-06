Scicli, riapre il Lido Titanic: nel 2014 fu distrutto dal fuoco doloso

Il "Titanic" riparte con il suo viaggio da Playa Grande, frazione marinara di Scicli. Dopo il devastante incendio doloso che distrusse completamente lo stabilimento balneare nel 2014, la struttura e' pronta per nuovo inizio. Numerose le difficolta' che hanno ostacolato la rinascita di questa struttura attiva dal 1997 e che era diventata un punto di riferimento estivo nella Sicilia sud orientale. Domani l'inaugurazione ufficiale. "Siamo emozionatissimi per questa nuova apertura che rappresenta il coronamento di un sogno ma anche una grande scommessa imprenditoriale. Abbiamo scelto di non andare via, di non arrenderci, di non lasciare la Sicilia ma di ricominciare, contro tutto e tutti - spiegano dal nuovo Titanic - abbiamo adesso una struttura molto piu' grande, complessivamente 3.049 metri quadri di area attrezzata e siamo pronti a ricominciare".