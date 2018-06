In aumento intossicazioni e decessi per le nuove droghe

Aumentano in modo preoccupante in Sicilia i casi di intossicazione e anche i decessi causati dall'uso, soprattutto da parte di minori, di nuove droghe, assunzione impropria di farmaci per ottenere lo "sballo", doping amatoriale e prodotti fabbricati clandestinamente e acquistati sul web. Il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche ("Stebicef") dell'Universita' di Palermo, in collaborazione con Federfarma nazionale e Federfarma Palermo, Federazione nazionale Ordini dei farmacisti (Fofi), diverse scuole e alcuni Comuni dell'Isola, e col patrocinio dell'assessorato regionale della Salute, del Rotary Club distretto 2110 e del Lions Unipa, avvia un progetto di prevenzione regionale che si articola nella formazione degli operatori sanitari di pronto soccorso, delle forze dell'ordine e dei farmacisti, e nell'informazione capillare presso atenei e scuole, allo scopo di fare conoscere ai ragazzi e ai loro genitori gli effetti sulla salute a breve, medio e lungo termine delle sostanze che si assumono sempre piu' frequentemente. Domani alle ore 10,30, presso Federfarma Palermo-Utifarma, in via Liberta', 97, a Palermo, il tossicologo Fabio Venturella del dipartimento "Stebicef", e Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, illustreranno alla stampa i dati sulla recrudescenza del fenomeno raccolti presso i pronto soccorso e i principali reparti ospedalieri della Sicilia, nonche' i risultati di un questionario nelle scuole in cui i ragazzi, a partire dall'eta' di 12 anni, ammettono con molta naturalezza l'uso di droghe e similari. Seguira' la presentazione del progetto di prevenzione, cui prenderanno parte l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza; l'assessore regionale al Lavoro, Mariella Ippolito; il rettore dell'Universita' di Palermo, Fabrizio Micari; il segretario nazionale della Fofi, Maurizio Pace; l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Santa Croce Camerina, Giulia Santodonato; i rappresentanti degli enti patrocinatori del progetto.