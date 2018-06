Cerimonia d'insediamento a Messina per il nuovo sindaco Cateno De Luca

Si e' completata oggi la procedura di insediamento del nuovo sindaco metropolitano di Messina Cateno De Luca. "Un ruolo che ho sempre sognato, che oggi si concretizza", ha esordito, non nascondendo emozione e piena soddisfazione per il risultato. Per alcuni aspetti e' un ritorno al passato, infatti, "in questo Palazzo ho gia' avuto modo di confrontarmi anche in maniera vivace in quanto portatore delle istanze del territorio e per tutelare e promuovere le comunita'". Ora pero' c'e' da affrontare un momento particolarmente difficile della vita delle ex Province, sottoposte ad un altalenare amministrativo senza fine. De Luca ha concentrato il suo discorso sulla crisi di "identita'" di questo ente e sui rimedi da mettere in atto perche' "il danno, sin qui fatto, non diventi irreversibile". "Siamo vittime di una azione politica fatta con criteri scellerati, per quasi cinque anni si e' fatto a gara per la abolizione delle Province, creando un vuoto che stiamo scontando costantemente" ha affermato De Luca, sottolineando che "il territorio e' allo sbando, le attivita' sovracomunali stentano a partire, non solo in termini di servizi al cittadino ma anche come occasioni di sviluppo". Gia' avviato il tavolo tecnico del Masterplan, mentre il decentramento delle funzioni e le risorse sono tra le priorita' che Cateno De Luca ha detto che portera' avanti in sede regionale.