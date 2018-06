Galoppo a Siracusa, si corre il Criterium d'estate: ecco i partenti

Gran chiusura per il galoppo all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, sabato 30 giugno. L'ultimo convegno, prima della pausa estiva, regala spettacoli, ospiti e competizioni eccellenti; tra quest’ultime il Premio Nastro d'Oro di Sicilia e il Criterium d'Estate riservato ai cavalli di soli due anni. Partiamo dai protagonisti più giovani e alquanto attesi. Schierati in 12 per il Criterium d'Estate, condizionata sui 1400 metri della pista piccola. Piace la linea dettata da Sandro Muchacho affiancato da Sharming Filly nell’ultima brillante prestazione. Contrapponiamo la “Miss” di Vincenzo Caruso. Miss Concy vince una bella condizionata su Coach Me Softly, che resta valida alternativa, e su l’ottima Madame Secret che vale una citazione. Su tutti aleggia però l'ombra dell'ospite Arciopinko, pronto a continuare a raccogliere successi, dopo Milano e Roma, anche a Siracusa. Poi c'è l'incognita di Agent Bond, atteso alla conferma dopo la prima vittoria al debutto. Il Premio Nastro d'Oro di Siracusa, handicap principale sui 2100 metri della pista piccola riservato ai tre anni e oltre, invece, sembra avere come unico protagonista Shukal. L’allievo di Cannavò è reduce da uno strepitoso anno. Ha ritrovato buona condizione Saint Steven, suo primo avversario, cui aggiungiamo il regolare Kingston Sassafrass. Torna a Siracusa Shocking Blue, alla ricerca di una performance che dimostri tutta la sua buona levatura. Non si può negare una chance, invece, a chi è reduce da successo come Now And Never, Yasood e soprattutto Ouragan Gris. Per la II Tris Nazionale, quarta corsa del palinsesto ippico, citiamo una prima chance per la scuderia dell’Alca Torre di Canicarao, con Common Black e Laguna Drive, cui associare l'appesantito Comet Gray, il qualitativo Sambuco e chi ha accumulato buoni ultimi risultati nel proprio curriculum: Bo Selecta, Duc del Rose, See You My Friend. Il convegno, che aprirà alle ore 16:30 circa, vedrà alternare, alle corse di galoppo, lo spettacolo offerto dall’elegante Finale Regionale Miluna Sicilia Ovest di Miss Italia e al divertente cabaret di Pipitonella. Presenti a Siracusa anche i manager di Fieracavalli Verona e il referente dell'Associazione Amici di Fieracavalli per la Regione Sicilia. Insieme presenteranno la 120esima edizione della Kermesse che ruota intorno al cavallo, in programma a Verona dal 25 al 28 ottobre. Saranno distribuiti biglietti e gadget.

