Siracusa, Italia si insedia ma continua a elogiare il coraggio di Garozzo

Fuori sistema e fuori da ogni schema l'insediamento del nuovo sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che lo scorso 24 giugno ha battuto al ballottaggio il candidato del Centro destra, Paolo Ezechia Reale. Italia ha scelto il cortile della scuola "Verga" per insediarsi e per fare giurare la nuova squadra di governo cittadino. Francesco Italia ha detto: "Scusate per l'emozione che ho, indossando questa fascia. Una fascia che ha indossato Giacralo Garozzo con libertà, dignità e grande coraggio". Il nuovo prrimo cittadino ha pure detto che la scelta della scuola è un segnale chiaro della nuova amministrazione che vuole partire dalle periferie. "La nostra presenza qui va letta come un segnale concreto di attenzione ma anche come il racconto di un approccio. E' un invito a tutti, ai noi componenti di Giunta innanzitutto, a uscire dal Palazzo, a recarsi sui luoghi in cui i problemi si presentano perché dietro ai problemi spesso si celano gravi storie di disagio. Con questo spirito da oggi, come avevo anticipato in campagna elettorale, l'assessorato alle Politiche sociali prende il nome di assessorato alle Pari opportunità sociali. Dobbiamo lavorare affinchè chi si trova più indietro e chi vive una qualche forma di privazione, di marginalità, di disabilita', nelle periferie umane possa essere messo nelle condizioni di recuperare almeno un po' di strada e sentire la città come qualcosa di proprio e non di ostile". La vera sfida "è quella di lavorare da subito per comporre le lacerazioni, le ferite, le polemiche strumentali, le contrapposizioni fini a se stesse, le rivalità tra singoli. E' quella di fare della nostra città, una comunità di persone che si confrontano, si mettono in discussione, si spendono ogni giorno per restituire a Siracusa l'identità e la dignità che le appartengono. Per vincere questa sfida è quindi necessario il lavoro di tutti. Delle istituzioni civili, religiose e militari, delle associazioni, dei volontari, dei partiti, dei sindacati, di tutti cittadini".

La nuova Giunta di palazzo Vermexio è, dunque, pienamente operativa. Il sindaco Italia ha tenuto per sé l'interim su Personale, Volontariato, Politiche giovanili e dell'infanzia. Questi i titoli delle altre rubriche.

Giovanni Randazzo, nominato vice sindaco, sarà assessore a: Politiche comunitarie; Politiche per l'innovazione, l'economia solidale e il dialogo interculturale; Polizia municipale; Mobilità e trasporti; Legalità, trasparenza e anticorruzione; Rapporti con la Città.

Pierpaolo Coppa, sarà assessore a: Ambiente; Servizio di igiene urbana; Lavori pubblici; Servizio idrico integrato; Politiche scolastiche; Informatizzazione.

Alessandra Furnari, assessore a: Pari opportunità sociali; Affari legali; Servizi cimiteriali.

Giusy Genovesi, assessore a: Urbanistica; Decoro urbano; Protezione civile; Risorse mare.

Fabio Granata, assessore a: Politiche per la valorizzazione del territorio, lo sviluppo culturale e l'incoming; Tutela animali e fauna urbana.

Nicola Lo Iacono, assessore a: Bilancio; Tributi; Patrimonio; Politiche sportive; Società ed enti partecipati. Fabio Moschella, assessore a: Attività produttive; Mercati; Sanità; Agricoltura e pesca; Servizi alla Città.