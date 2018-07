Si allarga ad Augusta la pattuglia di #diventeràbellissima: Lombardo al regionale

"Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina nel coordinamento regionale del movimento giovanile di #diventeràbellissima in rappresentanza della provincia di Siracusa del nostro Andrea Lombardo". Questo quanto dichiarano in una nota congiunta il dirigente regionale di #diventeràbellissima Marco Stella, il Presidente della federazione di movimenti civici #perAugusta Roberto Meloni, la coordinatrice di Destinazione Futuro Federica Giangrande, il Consigliere Comunale Giuseppe Di Mare.

"Riteniamo tale prestigioso incarico - affermano Di Mare, Giangrande, Meloni e Stella – un importante riconoscimento alla nostra comunità umana e politica di Augusta, ancor di più, al nostro movimento giovanile “Destinazione Futuro”, al loro impegno, alle loro attività, al loro lavoro costante e proficuo svolto ad Augusta".

Continuiamo a lavorare insieme ed accanto al Presidente Musumeci,– dicono Di Mare, Giangrande, Meloni e Stella – all’Assessore Regionale Razza, nel progetto di cambiamento che dalla Regione può e deve arrivare anche nei territori con gli uomini e le donne, i valori e le azioni del movimento del nostro Presidente Musumeci #diventeràbellissima.

La Politica per noi – continua Di Mare – non è un ruolo ma bensì un servizio, con la consapevolezza di avere accanto tanti giovani pronti a scommettersi per il nostro territorio, oggi guardiamo al nostro futuro con maggior speranza e fiducia.