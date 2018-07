Musumeci a Pontida dalla Lega: "Il Sud non è solo un serbatoio di voti"

"Sono davvero orgoglioso si essere qui, nessun imbarazzo, sono legittimamente onorato di esserci, qui ci sono per piacere oltre che per dovere, la Lega e' uno dei soci fondatori del centrodestra, e' stata tra i primi partiti a sostenere la mia candidatura alla presidenza della Regione Siciliana". Lo ha detto il governatore, Nello Musumeci, parlando dal palco di Pontida. "Sono contento di avere in Sicilia la Lega dentro la coalizione che mi sostiene, sono convinto che l'alleanza e' sempre un valore per chi ci crede, per chi non ci crede e' un male necessario", ha aggiunto Musumeci. "Nord e Sud sono diversi ma senza il Nord il Sud sara' sempre piu' isolato e senza il Sud il Nord non andra' da nessuno parte, e' il sistema Italia che deve andare avanti. Dobbiamo riscattare questo sud che non può essere solo un serbatoio di voti".